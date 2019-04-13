حبس عاطل متهم باغتصاب ربة منزل بالعجوزة

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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بعرض ربة منزل على الطب الشرعى لتوقيع الكشف عليها، على خلفية اتهامها جارها باقتحام منزلها واغتصابها تحت تهديد السلاح.

وأمرت النيابة بحبس "أحمد.أ" 35 سنة والمتهم باغتصاب المجنى عليها 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكانت "أميرة.ع" ربة منزل اتهمت جارها "أحمد.ا" باقتحام منزلها تحت تهديد السلاح الأبيض، وواقعها بغير رضاها، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التى أمرت بضبط وإحضار المتهم. وتنفيذًا لأمر النيابة العامة تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم، وبإحالته للنيابة العامة أمرت بحبسه.

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