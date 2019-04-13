الأهلي يفوز على صن داونز.. ويودع أبطال أفريقيا

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الاهلى

صن داونز

ودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور ربع النهائي، بعد الفوز الهزيل بهدف دون رد، أمام صن داونز، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب الجيش المصري بمدينة برج العرب.

وفشل الاهلي في تحقيق "ريمونتادا تاريخية" بالتأهل للمربع الذهبي ليؤكد انتهاء زمن المفاجآت الكروية بعدما إكتفى بفوز صعب على الفريق الجنوب أفريقي في اللقاء الذى شهد أداءاً تحكيمياً سيئ للغاية من قبل الحكم الجامبي جاساما.

الشوط الاول

جاءت انطلاقة المباراة حماسية من الاهلي بشكل واضح وكاد يُسجل هدفاً في الثواني الأخيرة بعدما كاد وليد آزارو ينفرد بحارس الضيوف لكن الدفاع الجنوب أفريقي أنقذ الموقف .

هدأ أداء الاهلي قليلاً وأنحصر اللعب وسط الملعب مع محاولات مُتباعدة من الضيوف لتهديد مرمى نحمد الشناوي.

وسقط وليد أزارو في منطقة جزاء صن داونز لكن الحكم الجامبي جاساما رفض إحتساب ضربة جزاء أو ضربة حرة مباشرة للأهلي وسط إعتراض من وليد آزارو.

وتعاطف القائم مع صن داونز بعدما تصدى لتسديدة قوية من عمرو السولية في الدقيقة 15

ونال عمرو السولية بطاقة صفراء  في الدقيقة 21 للخشونة ، وتلقى رمضان صبحي تمريرة رائعة لكنه فشل في التصّرف فيها وتباطئ إلى أن تدخل دفاع صن داونز وقام بتشتيت الكرة من أمام رمضان صبحي.

قبل أن يُهدر جونيور أجاي فرصة أخرى للأهلي في الدقيقة 25 ،وتعمّد لاعبو صن داونز وحارس مرماه إهدار الوقت بطريقة واضحة.

وسدد وليد آزارو تسديدة قوية للغاية تصدى لها حارس الضيوف وأنقذ فرصة خطرة للأهلي ،وواصل الاهلي ضغطه على مرمى الضيوف بشكل واضح ولجأ لاعبو المارد الأحمر للتسديدات القوية التى كان أبرزها من حسين الشحات ووليد أزارو لكن حارس فريق صن داونز تصدّى لهذه الكرات.

وأشهر الحكم الجامبي جاساما بطاقة صفراء لجونيور أجاي بدعوى الاحتكاك بدفاع صن داونز، كما أشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية لأيمن أشرف.

في الدقائق الأخيرة حاول الاهلي زيارة شبابك الفريق الجنوب أفريقي لكن دون جدوى بفضل تماسك لاعبي الضيوف وتألق حارس مرماهم إلى أن أطلق الحكم صافرة النهاية مُعلناً نهاية الشوط الاول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بدأ الاهلي الشوط الثاني كما أنهى الشوط الأول مُهاجماً وضغط فريق صن داونز في نصف ملعبه وسجل أجاي هدفاً للأهلي لكن الحكم المساعد الغاه بداعي التسلل قبل أن لتمس الكرة يد أحد لاعبي الفريق الجنوب أفريقي في منطقة جزاؤه لكن الحكم الجامبي الغير موفق تماماً في اللقاء رفض إحتساب ضربة جزاء ليواصل الحكم إدارته الغريبة للمباراة ويُثير حوله علامات الإستفهام.

بمرور الوقت يواصل الاهلي ضغطه على اللقاء باحثاً عن هدف ولجأ لاعبي الاحمر للتسديد وكاد أجاي يُسجل هدفاً ثم أهدر أزارو فرصة أخرى ودفع لاسارتي بمروان محسن بدلاً من حسين الشحات ونجح وليد آزارو في تسجيل هدف الأهلي الأول في الدقيقة 68 من تمريرة رائعة عن طريق أحمد فتحي.

وخرج عمرو السولية في الدقيقة 79 وشارك ناصر ماهر بدلاً منه ،وحاول الاهلي تسجيل هدف ثاني لتحسني الصورة وشارك صلاح محسن في الدقائق الأخيرة بدلاً من جونيور أجاي  ونال مروان محسن بطاقة صفراء للخشونة مع حارس الضيوف كما نال وليد آزارو بطاقة صفراء ،وبعدها إنتهى اللقاء بفوز الاهلي بهدف وحيد ليودّع المارد الأحمر البطولة رسمياً.

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