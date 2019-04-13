» بدء اجتماع المعارضة السودانية مع المجلس العسكري

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اجتماع

المجلس العسكري

المعراضة

يحتشد عشرات الآلاف من المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة السودانية الخرطوم، مساء السبت، في انتظار خروج وفد المعارضة، عقب لقائهم المجلس العسكري الانتقالي.

وأفادت وكالة "الأناضول"، عبر مراسلها، بأن وفد "قوى إعلان الحرية والتغيير" دخل في اجتماع مع المجلس العسكري، مساء السبت، بعد ساعات من أول خطاب لرئيسه الجديد "عبد الفتاح البرهان".

وأفاد شهود عيان بأن عشرات الآلاف هتفوا أثناء التجمع بـ"لن نرجع حتى البيان يطلع"، في إشارة لبيان المعارضة بشأن نتائج الاجتماع.

ويضم وفد المعارض 10 أشخاص، بينهم عمر الدقير رئيس حزب "الأمة القومي"، ومريم الصادق نائب رئيس حزب "الأمة القومي"، ومحمد ناجي الأصم من "تجمع المهنيين السودانيين". ‎


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