» بمشاركة «حجازي».. زست بروميتش يهزم بريستون برباعية

13 أبريل 2019 - 08:01 م

حقق فريق وست بروميتش الذي يلعب ضمن صفوفه المصرى أحمد حجازى، فوزًا على بريستون بنتيجة 4 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 42 من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".

شارك حجازى فى المباراة منذ البداية بعد غيابه عن المباراة السابقة، بسبب الإيقاف لتعرضه للطرد، وتم استبداله فى الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

سجل رباعية وست بروميتش دوايت جايل "هاتريك"، جاى رودريجيز فى الدقائق 27، 31، 43 و 71 ، بينما سجل هدف الفريق الخصم روبينسون فى الدقيقة 90 من زمن اللقاء، ليرفع رصيده للنقطة 73 فى المركز الرابع، بينما يتصدر نوريتش سيتي المسابقة برصيد 85 نقطة.

وفى مباراة أخرى حقق أستون فيلا بمشاركة النجم المصرى أحمد المحمدى فوزا ثمينا على بريستول سيتي بنتيجة 2 – 1، ليرفع رصيده للنقطة 69 فى المركز الخامس.