«داعش» يعلن مسئوليته عن الهجوم الفاشل بسيناء

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أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم السبت، مسئوليته عن الهجوم الذي وقع في محافظة جنوب سيناء، وأدى إلى مقتل اثنين من الإرهابيين، وإصابة 3 من أفراد قوات الأمن، وذلك بحسب شبكة "سكاى نيوز".

وفى وقت سابق أوضحت القوات المسلحة، في بيان، صدر عقب الهجوم، أنه استهدف حاجزا أمنيا بمنطقة عيون موسى في جنوب سيناء.

وأضافت: "حاولت العناصر الإرهابية في الساعات الأولى من صباح الجمعة استهداف نقطة التفتيش الأمني بعيون موسى، إلا أن يقظة وتجهيزات القوة قد حالت دون ذلك".

وتابع البيان: "بادرت (القوة) بالتعامل على  الفور مع العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النيران معهم، مما أسفر عن مصرع اثنين من المنفذين، عثر بحوزة أحدهم على حزام ناسف كان معدا لاستهداف قوة نقطة التفتيش".



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