  • السبت 13 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:45 م
بحث متقدم
أرشيفية

سر رفض مصر الانضمام «الناتو العربي»

الاهلى وصن داونز

بث مباشر.. مباراة الأهلي وصن داونز

مخالفات البناء

مخالفات البناء.. هذه الحالات لا يجوز التصالح فيها

البشير

حزب "البشير" يوجه طلبًا عاجلًا للمجلس العسكري

مدبولي

«مدبولي»: هذا ما قاله الرئيس عن التابلت

محمود عباس

الحكومة الفلسطينية الجديدة تؤدي اليمين أمام "عباس"

معلم

الكشف عن سر الاستقالات الجماعية للمعلمين المصريين في الكويت

أرشيفية

خطباء على منابر الموت.. احذر من استفزاز الناس

«الإسلام» أسرع الأديان انتشارًا حول العالم

"تفضل أنا مسلم".. شباب يتصدون بالورود للإسلاموفوبيا في بلجيكا

أمريكا

أمريكا تحذر مواطنيها من الاختطاف في 8 دول عربية

قوات أمريكية تتجه نحو الحدود العراقية

عرب وعالم

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

وكالات

أخبار متعلقة
#

قوات حفتر: نواصل التقدم نحو طرابلس تحت غطاء جوي

#

بغداد.. إغلاق 3 مقار "غير مرخصة" للحشد الشعبي

#

تعزيزات عسكرية أمريكية على الحدود السورية

#

إحباط هجوم على قوات أمريكية في قاعدة "عين الأسد"

تحيا مصر

كوبري

موسوعة جينيس

انسحب رتل عسكري أمريكي من القاعدة العسكرية الأمريكية في ريف الرقة الشمالي باتجاه الحدود السورية العراقية، بحسب ما ذكره موقع "الوطن أون لاين" السوري.

وذكر موقع "الوطن أون لاين" أن رتلا عسكريا أمريكيا انسحب، أمس الجمعة، من القاعدة العسكرية الأمريكية في ريف الرقة الشمالي باتجاه الحدود العراقية السورية.

وكان البيت الأبيض، أعلن يوم الجمعة 22 مارس، القضاء الكامل على تنظيم "داعش" الإرهابي على الأراضي السورية، وذلك بعد 3 أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هزيمة التنظيم وانتهاء سبب وجود القوات الأمريكية في سوريا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 19 ديسمبر من العام الماضي أنه تمت هزيمة تنظيم "داعش" في سوريا وأن هذا كان السبب الوحيد لبقاء القوات الأمريكية في سوريا.

وفي رسالة بالفيديو بثها عبر حسابه بموقع "تويتر"، قال ترامب: "بعد الانتصارات التاريخية ضد داعش، حان الوقت لإعادة شبابنا العظماء إلى الوطن".

وفي نفس اليوم ذكرت وكالة بلومبرغ عن مسؤول أمريكي أن الرئيس ترامب أعطى أمرا للجيش الأمريكي بسحب جميع القوات الأمريكية من سوريا.

 وفي شهر فبراير قررت الولايات المتحدة الإبقاء على 200 جندي في سوريا بعد أن كان ترامب قد قال (جميع الجنود)، وقال البيت الأبيض، يوم الخميس 21 فبراير، إن الولايات المتحدة ستترك "مجموعة صغيرة لحفظ السلام" من 200 جندي أمريكي في سوريا لفترة من الوقت بعد انسحابها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في بيان مقتضب، "ستبقى مجموعة صغيرة لحفظ السلام من نحو 200 في سوريا لفترة من الوقت"، وفقا لرويترز.

بعد ذلك، نقل موقع "نيوز 1130" أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرر الإبقاء على 400 جندي أميركي في سوريا، من بينهم 200 جندي قرب "الحدود الإسرائيلية"، في إشارة إلى المناطق القريبة من الجولان السوري المحتل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (3)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» برشلونة يسقط في «فخ» التعادل أمام هويسكا
» ترامب يهدد مدنًا أمريكية بالمهاجرين
» الشوط الأول.. الأهلي يتعادل سلبيًا مع صن داونز
» روسيا تعارض أي زيادة خارج السيطرة في أسعار النفط
» آخرهم مدرسة.. قوات حفتر تقصف المدنيين عشوائيًا
» ضغوط على الحكومة البريطانية لتسليم "أسانج" للسويد
» الإسكان تبيع كراسات الإعلان 11 للإسكان الاجتماعي 15 أبريل
» أبطال أفريقيا.. مازيمبي يتأهل إلى دور الـ4 على حساب سيمبا
» المعارضة السودانية توافق على حوار المجلس العسكري
» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة حسنية أغادير
» قضاة الجزائر يرفضون الإشراف على "الرئاسية"

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:57 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول