» برشلونة يسقط في «فخ» التعادل أمام هويسكا

13 أبريل 2019 - 06:56 م

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة برشلونة الإسباني أمام مضيفه هويسكا، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الاسباني.

وكان المدرب إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة قدر استبعاد العديد من النجوم من التشكيلة الأساسية للفريق على رأسهم الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز، بسبب المباراة المرتقبة التى تجمع البارسا أمام مانشستر يونايتد إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وكان الفرنسي عثمان ديمبلي أبرز نجوم برشلونة فى التشكيل الاساسي ، وقد قرر فالفيردي زيادة الفاعلية الهجومية من خلال الدفع بالبرازيلي فيليب كوتينيو ولكن المحاولات لم تفلح فى جلب الفوز وحصد الثلاث نقاط.

بهذه النتيجة يصل برشلونة إلى النقطة 74 نقطة فى الصدارة، بينما يحتل هويسكا المركز الأخير برصيد 25 نقطة.