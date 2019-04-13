» ترامب يهدد مدنًا أمريكية بالمهاجرين

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نيته نقل مهاجرين أوقفوا على الحدود إلى مدن تشكل ملاذات لهم ويهيمن عليها الديمقراطيون عادة، مشيرا إلى أنه يريد بذلك إرضاء خصومه السياسيين.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فإن "المدن التي تعد ملاذا مثل سان فرانسيسكو أو شيكاغو، ترفض شن حملات لتوقيف المهاجرين الذين يقيمون بطرق غير مشروعة في البلاد، وتحد من تعاونها مع الموظفين الفدراليين المكلفين بالهجرة.

وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة على صفحته في تويتر: "نظرا لمعرفتنا بأن الديمقراطيين متحفظون جدا على تغيير قوانينا الخطيرة جدا في مجال الهجرة، نفكر في الواقع بجدية كبيرة كما ذكر (في وسائل الإعلام)، في وضع هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين في مدن تعد ملاذا لهم".

وقال ساخرا في تغريدة أخرى: "اليسار الراديكالي ما زالت لديه على ما يبدو استراتيجية حدود مفتوحة (...) هذا الأمر يجب أن يسعده جدا".

وأضاف بعيد ذلك في احتفال في البيت الأبيض: "سنعطيهم الكثير" من المهاجرين السريين. وتابع ساخرا "لدينا عرض لا حدود له لنقترحه عليهم".

وتشير الوكالة الفرنسية، إلى أن ترامب نشر هذه التغريدات غداة نشر صحيفة "واشنطن بوست" مقالا في هذا الاتجاه. وقالت الصحيفة إن البيت الأبيض يضغط على سلطات الهجرة لتقوم بإطلاق المهاجرين السريين في شوارع مدن يديرها ديمقراطيون وتستقبل مهاجرين عادة.

وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين في الأمن الداخلي ورسائل في البريد الإلكتروني أن البيت الأبيض نظر في تطبيق تلك الإجراءات مرتين على الأقل خلال الأشهر الستة الماضية.

وأضافت أن مسؤولين في البيت الأبيض طلبوا في شهر نوفمبر من عدة وكالات توقيف مهاجرين من قافلة كانت تقترب من الحدود الأمريكية ونقلهم في حافلة إلى مدن محددة.

لكن مسؤولا في البيت الأبيض طلب عدم كشف هويته، أوضح أن هذا الأمر "كان مجرد اقتراح رفض في نهاية المطاف".


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