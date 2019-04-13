» الشوط الأول.. الأهلي يتعادل سلبيًا مع صن داونز

13 أبريل 2019 - 06:53 م

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، بين الأهلي ونظيره صن داونز، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب برج العرب، في إياب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاءت انطلاقة المباراة حماسية من الاهلي بشكل واضح وكاد يُسجل هدفاً في الثواني الأخيرة بعدما كاد وليد آزارو ينفرد بحارس الضيوف لكن الدفاع الجنوب أفريقي أنقذ الموقف .

هدأ أداء الاهلي قليلاً وأنحصر اللعب وسط الملعب مع محاولات مُتباعدة من الضيوف لتهديد مرمى نحمد الشناوي.

وسقط وليد أزارو في منطقة جزاء صن داونز لكن الحكم الجامبي جاساما رفض إحتساب ضربة جزاء أو ضربة حرة مباشرة للأهلي وسط إعتراض من وليد آزارو.

وتعاطف القائم مع صن داونز بعدما تصدى لتسديدة قوية من عمرو السولية في الدقيقة 15

ونال عمرو السولية بطاقة صفراء في الدقيقة 21 للخشونة ، وتلقى رمضان صبحي تمريرة رائعة لكنه فشل في التصّرف فيها وتباطئ إلى أن تدخل دفاع صن داونز وقام بتشتيت الكرة من أمام رمضان صبحي.

قبل أن يُهدر جونيور أجاي فرصة أخرى للأهلي في الدقيقة 25 ،وتعمّد لاعبو صن داونز وحارس مرماه إهدار الوقت بطريقة واضحة.

وسدد وليد آزارو تسديدة قوية للغاية تصدى لها حارس الضيوف وأنقذ فرصة خطرة للأهلي ،وواصل الاهلي ضغطه على مرمى الضيوف بشكل واضح ولجأ لاعبو المارد الأحمر للتسديدات القوية التى كان أبرزها من حسين الشحات ووليد أزارو لكن حارس فريق صن داونز تصدّى لهذه الكرات.

وأشهر الحكم الجامبي جاساما بطاقة صفراء لجونيور أجاي بدعوى الاحتكاك بدفاع صن داونز، كما أشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية لأيمن أشرف.

في الدقائق الأخيرة حاول الاهلي زيارة شبابك الفريق الجنوب أفريقي لكن دون جدوى بفضل تماسك لاعبي الضيوف وتألق حارس مرماهم إلى أن أطلق الحكم صافرة النهاية مُعلناً نهاية الشوط الاول بالتعادل السلبي.