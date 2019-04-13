«مدبولي»: هذا ما قاله الرئيس عن التابلت

13 أبريل 2019 - 06:52 م

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم السبت، مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة عدد من الملفات.

وفي بداية الاجتماع، شدّد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الاطمئنان على تشغيل النظام الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي، قبل الامتحانات.

ووجّه مدبولي، بسرعة التفاوض مع شركات تصنيع التابلت العالمية لتصنيعه في مصر، مع زيادة المُكون المحلى، مشيراً إلى أن هناك تكليفًا واضحًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلك.

كما كلّف رئيس الوزراء باختيار أكفأ القيادات والعناصر التي تتمتع بقدرة على الإدارة والمتابعة وخدمة المواطنين في مناصب مديري المديريات، وغيرها من المناصب المهمة بهذا القطاع الحيوي، بحيث تكون هناك متابعة مستمرة منهم لتطبيق إستراتيجية تطوير التعليم الجديدة، وكذا متابعة لأعمال تطوير البنية الأساسية بالمدارس.