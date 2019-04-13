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ترامب: فرض رسوم على واردات "أوروبية" بـ11 مليار دولار

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ترامب
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عصام الشربيني

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،، أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا على منتجات للاتحاد الأوروبي قيمتها 11 مليار دولار، بعد يوم من اقتراح مسؤولين أمريكيين قائمة منتجات مستهدفة من الاتحاد الأوروبي، في إطار نزاع بشأن طائرات يدور بين الجانبين حاليًّا.
وكتب ترامب: "منظمة التجارة العالمية خلصت إلى أن دعم الاتحاد الأوروبي لإيرباص أثر سلبيًّا على الولايات المتحدة التي ستفرض الآن رسومًا على منتجات للاتحاد الأوروبي بقيمة 11 مليار دولار.. الاتحاد الأوروبي استغل الولايات المتحدة تجاريًّا لعدة سنوات، وهذا سيتوقف قريبًا". وثار خلاف تجاري عالمي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ سنوات طويلة بسبب مزاعم متبادلة بدعم غير قانوني لعملاقي الطائرات إيرباص ومقرها هولندا، وبوينج ومقرها الولايات المتحدة، لكسب ميزة في نشاط الطائرات العالمية

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