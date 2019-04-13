الصين تسعى لحظر تعدين "بتكوين"

13 أبريل 2019 - 06:41 م

تسعى لجنة التخطيط الرسمية بالصين لحظر تعدين "بتكوين" في البلاد، مما ينبئ بتنامي الضغط الحكومي على قطاع العملات المشفرة. وقالت اللجنة: إنها تستطلع آراء الجمهور بشأن قائمة منقحة من الأنشطة ترغب في تشجيعها أو الحد منها أو وقفها. وأضافت مسودة القائمة المنقحة تعدين العملات المشفرة، ومن بينها بتكوين، إلى أكثر من 450 نشاطًا قالت اللجنة إنه يجب وقفها تدريجيًّا لعدم التزامها بالقوانين والتنظيمات ذات الصلة، أو لكونها غير آمنة، أو لأنها تهدر الموارد أو تلوث البيئة. ولم تنص القائمة على موعد أو خطة مستهدفة لكيفية وقف تعدين بتكوين، مما يعني أن مثل تلك الأنشطة يجب البدء فورًا في التخلص التدريجي منها، بحسب الوثيقة. وقالت صحيفة سكيوريتيز تايمز المملوكة للدولة،، إن مسودة القائمة "تُبرز بوضوح توجه السياسة الاقتصادية للدولة" حيال نشاط العملات المشفرة.