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"السلع التموينية" تتعاقد على استيراد 114 ألف طن أرز

مال وأعمال

وزارة التموين
وزارة التموين

عصام الشربيني

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تعاقدت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية،  على استيراد 114 ألف طن أرز أبيض طبيعي معبأ.

وأضحت الهيئة،  أن الكمية المتعاقد عليها ستصل في شهر يونيو القادم؛ مما سيرفع الرصيد الاستراتيجي من سلعة الأرز إلى ستة أشهر، مشيرة إلى أن الكميات سيتم طرحها بمنافذ الوزارة من مجمعات استهلاكية ومنافذ "جمعيتي" وبقالي التموين.

وكان وزير الزراعية، عز الدين أبو ستيت، أعلن،  أن الحكومة حددت مساحة الأزر المزروع لموسم العام الجاري بنحو 1.75 مليون فدان في المحافظات المصرية كافة، وذلك في إطار التشريع الذي اقره مجلس النواب قبل أقل من عام بما يسمح لوزيري الري والزراعة بتحديد مساحة الزراعات كثيفة استخدام المياه، وفي إطار ترشيد استخدام المياه.

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