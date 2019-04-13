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توقعات بزيادة طلب الصين على الغاز في 2019

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أكدت مسؤولة صينية  كبيرة أن طلب الصين على الغاز الطبيعي سيرتفع بين 30 و40 مليار متر مكعب في 2019 بعد نمو قياسي في 2018، إذ تواصل الحكومة التحول عن الفحم، إلى جانب انخفاض تكلفة الغاز بفعل خفض ضريبي.
وقالت لي يالان، رئيسة مجلس إدارة مجموعة بكين للغاز، إن الطلب سيرتفع بسبب حملة الحكومة للتحول صوب الغاز، كما أن انخفاض أسعاره يحفز الطلب من المستخدمين الصناعيين.
وأوضحت "التوجه العام لن يتغير، وهو إعادة هيكلة مزيج الطاقة من خلال زيادة حصة الغاز الطبيعي".
وتعد مجموعة بكين للغاز هي مورد الغاز الرئيسي إلى العاصمة الصينية.

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