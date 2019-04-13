سندات أرامكو تجتذب طلبات تتجاوز 30 مليار دولار

13 أبريل 2019 - 06:25 م



قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن الطلب على أول سندات دولية من أرامكو السعودية -والذي يُنظر إليه كمقياس لاهتمام المستثمرين المحتمل بالطرح العام الأوليِّ المزمع للشركة- يتجاوز 30 مليار دولار.



وعقدت أرامكو السعودية المملوكة للدولة لقاءات مع المستثمرين، الأسبوع الماضي، في جولة ترويجية عالمية للسندات قبل الإصدار، ومن المتوقع أن تجتذب العملية طلبًا من كل من مستثمري الأسواق الناشئة ومشتري السندات ذات التصنيف الممتاز، إذ إن وضع أرامكو كأكبر شركة نفط في العالم يضع سنداتها على قدم المساواة مع كبرى شركات النفط العالمية المستقلة مثل إكسون موبيل وشل.



وأكد الفالح أن الصفقة ستُغلق غدا الأربعاء، وأنه يعتقد أن الطلب على السندات سيبلغ أكثر من 30 مليار دولار.