في حالة هي الأولى من نوعها.. 4 نحلات تعيش في عين فتاة تايوانية

13 أبريل 2019 - 06:17 م

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن فتاة تايوانية تبلغ من العمر 29 عاما نقلت إلى مستشفى تشكو من تورم فى العين، وتوقعت أن تعالج من إصابة بسيطة، ولكن بدلا من ذلك أصيب طبيبها بالفزع لاكتشاف 4 نحلات تعيش فى عينها وتتغذى على دموعها





الأطباء فى مستشفى جامعة فوين فى تايوان وصفوا الحادث بأنه الاول من نوعه، حيث نجحوا في استخراج جميع النحل الـ 4 على قيد الحياة من قناة الدموع.

رئيس أطباء العيون بالمستشفى الدكتور هونغ تشى قال فى مؤتمر صحفى "رأيت شيئًا يشبه أرجل الحشرات، لذا أخرجتهم تحت المجهر ببطء، دون الإضرار بهم".

وتابع تقرير "الجارديان" أن "هي" كانت فى مقبرة الأسرة، قبل أن تثور الرياح حيث شعرت بشيء ما يدخل عينيها، فافترضت أنها الأتربة، فغسلتها بالماء ، لكنها في الليل بدأت تنتفخ وشعرت بألم حاد تحت جفنها.



