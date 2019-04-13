"إيجي ديري" تستهدف مبيعات بقيمة 140 مليون جنيه في العام الحالي

13 أبريل 2019 - 06:09 م





تستهدف الشركة المصرية لمنتجات الألبان "إيجي ديري" زيادة مبيعاتها المحلية بنسبة 40% خلال العام الحالي لتصل إلي 140 مليون جنيه، ورفع حجم الصادرات إلى الإنتاج لتصل إلى 15%.

وقال أحمد نبيل، مدير عام الشركة إن 95% من منتجاتها يتم طرحها بالسوق المحلية، وتوجه 5% فقط للتصدير.

وأوضح نبيل أن الشركة تسعى لزيادة نسبة الصادرات إلي 15% العام الحالي، مدعومة بضخ 20 مليون جنيه استثمارات جديدة لإضافة خط إنتاج جديد بطاقة تتراوح بين 200 و250 طنا شهريًا من إضافات "الألبان، والمخبوزات، واللحوم".

وأضاف أن المرحلة الأولي لتشغيل الخط الجديد تستهدف ارتفاع إجمالي الإنتاج إلى 350 طنا في النصف الأول من 2019، ترتفع إلى 500 طن في نهاية العام.

وذكر أن "إيجي ديري" تستهدف 140 مليون جنيه مبيعات محلية العام الحالي مقابل 100 مليون في 2018، بنمو 40%، والشركة تطمح لزيادة صارتها بنسب تترواح بين 25 و30% خلال 2020.