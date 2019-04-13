"مالتيفاك الألمانية": نمو القطاع الغذائي يعزز الشراكة في السوق المصري

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توقعت شركة مالتيفاك الألمانية، المتخصصة في صناعة خطوط إنتاج مواد التعبئة والتغليف للصناعات الغذائية والطبية، زيادة حجم أعمالها بالسوق المصري الفترة المقبلة؛ تزامنا مع ارتفاع حجم الاستثمار الصناعي المتوقع خلال العام الحالي.
وقال جون غالي، مدير مبيعات الشركة في مصر والسودان، إن الشركة تشارك في معرض "افريقيا للتصنيع الغذائي" للمرة السادسة، بهدف التعرف والتعاقد مع عملاء جدد.
واعتبر أن معرض "افريقيا للتصنيع الغذائي" فرصة جيدة أمام الشركات للتعرف على العملاء في السوق الافريقي، لكنه ما زال بحاجة إلى زيادة عدد الزوار من أسواق القارة السمراء لتعظيم الاستفادة من المشاركة.

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