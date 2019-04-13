حلف "الناتو": ندعم تطوير قدرات الجيش العراقي ضد "داعش"

13 أبريل 2019 - 06:03 م

قالت بعثة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالعراق، السبت، إنها تدعم برامج تدريب القوات العراقية، من أجل ضمان تطوير قدراتها الدفاعية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

جاء ذلك على لسان قائد البعثة داني فورتين خلال على هامش مشاركته بندوة "روز – روث" الـ99 للجمعية البرلمانية لـ"الناتو"، والاجتماع المشترك لمجموعة البحر المتوسط والشرق الأوسط في مدينة "أنطاليا" التركية.

وأشار فورتين إلى أن الحلف يتعاون مع وزارة الدفاع العراقية لتشكيل محيط آمن، ويقدم الدعم في مجالات مختلفة في ظل التحديات التي تشهدها البلاد.

وأوضح أن مدربي الحلف يعدون خططًا سنوية بتعاون مباشر مع السلطات العراقية في إطار الحرب ضد "داعش".

وتابع: "نحن نتواجد هناك بطلب من الحكومة العراقية.. لا توجد قاعدة للناتو ولا للتحالف الدولي في العراق وإنما نقيم في القواعد العراقية".



