الزراعة تبحث إقامة أكبر مصنع للجيلاتين الغذائي والطبي بالشرق الأوسط

13 أبريل 2019 - 06:03 م





بحثت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة مع المهندس ياسر المغربي مستشار وزير التجارة والصناعة، يرافقهم ممثلو إحدى أكبر الشركات الألمانية لتصنيع الجيلاتين على مستوى العالم، إقامة أكبر مصنع لإنتاج الجيلاتين الغذائي بالشرق الأوسط.

وتمتلك الشركة الألمانية 21 مصنعا على مستوى العالم، ويبلغ إنتاجها 22% من السوق العالمي للجيلاتين وتطمح لشراكة مصرية لإقامة مصنعها الجديد، والذي سيكون الأول من نوعه في العالم لإنتاج الجيلاتين الغذائي والطبي الحلال.