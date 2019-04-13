  • السبت 13 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:48 م
بحث متقدم
أرشيفية

سر رفض مصر الانضمام «الناتو العربي»

الاهلى وصن داونز

بث مباشر.. مباراة الأهلي وصن داونز

مخالفات البناء

مخالفات البناء.. هذه الحالات لا يجوز التصالح فيها

البشير

حزب "البشير" يوجه طلبًا عاجلًا للمجلس العسكري

مدبولي

«مدبولي»: هذا ما قاله الرئيس عن التابلت

محمود عباس

الحكومة الفلسطينية الجديدة تؤدي اليمين أمام "عباس"

معلم

الكشف عن سر الاستقالات الجماعية للمعلمين المصريين في الكويت

أرشيفية

خطباء على منابر الموت.. احذر من استفزاز الناس

«الإسلام» أسرع الأديان انتشارًا حول العالم

"تفضل أنا مسلم".. شباب يتصدون بالورود للإسلاموفوبيا في بلجيكا

أمريكا

أمريكا تحذر مواطنيها من الاختطاف في 8 دول عربية

حزب "البشير" يوجه طلبًا عاجلًا للمجلس العسكري

عرب وعالم

البشير
البشير

وكالات

أخبار متعلقة
#

بيوت الأشباح واعتقال شقيقه.. الوجه الآخر لـ"صلاح قوش"

#

مستشار بن زايد: الدور على " بشار"

#

رئيس المجلس العسكري الجديد هو من اعتقل البشير

#

السعودية تستأنف رحلاتها الجوية للسودان

السودان

البشير

المجلس العسكري

طالب حزب المؤتمر الوطني، الذي كان يتزعمه الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، المجلس العسكري الانتقالي بـ"إرسال مبدأ التداول السلمي للسلطة".

وأعلن المجلس العسكري، الخميس الماضي، عزل واعتقال البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ أشهر تطالب بإسقاط حكم البشير المستمر منذ عام 1989.

وقال الحزب، في بيان له، إنه "يطالب المجلس العسكري بتسريع تطبيع الحياة السياسية، وتمكين الأحزاب من مزاولة العمل السياسي، وتكملة التحول الديمقراطي، وإرساء مبدأ التداول السلمي للسلطة".

وشدد على أن "ما قام به المجلس العسكري باستيلائه على السلطة يعد انتهاكا للشرعية الدستورية التى كانت قائمة".

لكنه استدرك: "الحزب يعلن تفهمه لدوافع ما أقدمت عليه المنظومة الأمنية، بقيادة وزير الدفاع، ويؤكد أن حفظ أمن البلاد وحقن دماء أبنائها أولوية قصوى".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (3)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» برشلونة يسقط في «فخ» التعادل أمام هويسكا
» ترامب يهدد مدنًا أمريكية بالمهاجرين
» الشوط الأول.. الأهلي يتعادل سلبيًا مع صن داونز
» روسيا تعارض أي زيادة خارج السيطرة في أسعار النفط
» آخرهم مدرسة.. قوات حفتر تقصف المدنيين عشوائيًا
» ضغوط على الحكومة البريطانية لتسليم "أسانج" للسويد
» الإسكان تبيع كراسات الإعلان 11 للإسكان الاجتماعي 15 أبريل
» أبطال أفريقيا.. مازيمبي يتأهل إلى دور الـ4 على حساب سيمبا
» المعارضة السودانية توافق على حوار المجلس العسكري
» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة حسنية أغادير
» قضاة الجزائر يرفضون الإشراف على "الرئاسية"

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:57 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول