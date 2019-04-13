حزب "البشير" يوجه طلبًا عاجلًا للمجلس العسكري

13 أبريل 2019 - 06:02 م

طالب حزب المؤتمر الوطني، الذي كان يتزعمه الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، المجلس العسكري الانتقالي بـ"إرسال مبدأ التداول السلمي للسلطة".

وأعلن المجلس العسكري، الخميس الماضي، عزل واعتقال البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ أشهر تطالب بإسقاط حكم البشير المستمر منذ عام 1989.

وقال الحزب، في بيان له، إنه "يطالب المجلس العسكري بتسريع تطبيع الحياة السياسية، وتمكين الأحزاب من مزاولة العمل السياسي، وتكملة التحول الديمقراطي، وإرساء مبدأ التداول السلمي للسلطة".

وشدد على أن "ما قام به المجلس العسكري باستيلائه على السلطة يعد انتهاكا للشرعية الدستورية التى كانت قائمة".

لكنه استدرك: "الحزب يعلن تفهمه لدوافع ما أقدمت عليه المنظومة الأمنية، بقيادة وزير الدفاع، ويؤكد أن حفظ أمن البلاد وحقن دماء أبنائها أولوية قصوى".



