سبال يؤجل تتويج اليوفنتوس بالدوري الإيطالي

13 أبريل 2019 - 05:54 م

حقق فريق سبال فوزًا مفاجئًا على يوفنتوس، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التى جمعتهما اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي.

وبذلك يتأجل تتويج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي، حيث احتاج نقطة واحدة من مباراة اليوم لإعلانه بطلا للموسم الثامن على التوالى، لكن خسارته أجلت حسم اللقب.

وأنهى يوفنتوس الشوط الأول متقدمًا بهدف مويس كين في الدقيقة 30، ورد أصحاب الملعب بهدفين في الشوط الثاني عبر كيفن بونيفازي وسيرجيو فلوكاري في الدقيقتين 49 و74.

وتجمد رصيد يوفنتوس عند 84 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وارتفع رصيد سبال إلى 35 نقطة في المركز الـ13، ويبقى الفارق 20 نقطة بين يوفنتوس المتصدر ونابولي الوصيف.