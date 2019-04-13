» تراجع أرباح بنك مصر 50% بنهاية يونيو 2018

13 أبريل 2019 - 05:43 م





تراجع صافي أرباح بنك مصر بنهاية العام المالي 2017-2018 بنسبة 50%، لتصل إلى 4.1 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 8.2 مليار جنيه.

وقال البنك في بيان إن تراجع الربحية جاء بسبب إصدار أوعية ادخارية بالعملة المحلية ذات عائد مرتفع وذلك في أعقاب قيام الدولة بتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي.

وأشار البنك إلى أن إجمالي أرباح العام المالي الماضي بلغت 10.4 مليار جنيه قبل خصم الضرائب، مقابل نحو 14.1 مليار جنيه بنهاية العام المالي السابق عليه بتراجع 26%.