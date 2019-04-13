» أبطال أفريقيا.. مازيمبي يتأهل إلى دور الـ4 على حساب سيمبا

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المصريون

مازيمبي

سيمبا

تأهل فريق مازيمبى الكونغولي إلى دور الـ4 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على سيمبا التنزانى، بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم بملعب "مازيمبى"، في "إياب" الدور ربع النهائي.

بادر سيمبا بالتسجيل عن طريق ايمانويل أوكوي في الدقيقة الثانية قبل أن يسجل مازيمبي 4 أهداف عن طريق شونجو كاباسو وميشكاك ومبوتو وجاكسون موليكا في الدقائق 23 و38 و62 و75 من عمر المباراة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين بالعاصمة التنزانية "دار السلام" بالتعادل السلبي، ويلتقي مازيمبي في الدور نصف النهائي مع الفائز من مجموع مباراتي الذهاب والإياب بين الترجى التونسى وشباب قسنطينة الجزائرى.


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