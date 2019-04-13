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13.4 مليار دولار أصول البنك الإفريقي بنهاية 2018

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البنك الافريقي
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قال البنك الافريقى للاستيراد والتصدير إن أصوله نمت بمعدل 13% لتصل الي 13.42 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقارنة مع 11.91 مليار دو?ر خلال عام 2017، وعزا البنك ذلك إلى النمو القوي في صافي القروض والسلفيات التي ارتفعت 30.3%.
كما نما العائد على أصول البنك خلال عام 2018 بمعدل 2.18% مقارنة 1.87% بنهاية ديسمبر 2017، فضلاً عن ارتفاع طفيف بمعدلات العائد على حقوق الملكية لتصل إلى 11.78% بدلا من 11.76%.
وقال البنك إن نسبة كفاية رأس المال طبقا لمعايير "بازل 2" بلغت خلال عام 2018 معدل 132% مقابل 14% بنهاية ديسمبر 2017.

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