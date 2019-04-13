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"المركزي" يطالب البنوك بتخصيص رأسمال إضافي لمجابهة المخاطر الائتمانية

مال وأعمال

البنك المركزي
البنك المركزي

عصام الشربيني

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أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تتعلق بتطبيق مخاطر التركز الائتماني للعميل الفرد والعملاء في قطاع اقتصادي معين، مشيرًا إلى أنه تم البدء فى تطبيقها بنهاية شهر مارس الماضي.
وتلزم التعليمات جميع البنوك في السوق المحلية بتخصيص رأسمال إضافي لمواجهة مخاطر التركز الائتماني، التي يتم حسابها فيما يتعلق بالتوظيفات لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وكذا مخاطر التركز القطاعي وفقًا للقطاعات الاقتصادية فيما يتعلق بالتوظيفات لدى أطراف يكون احتمال إخفاقهم مرتبطا بنشاطهم في نفس القطاع الاقتصادي.
وقال المركزي إنه يجب أن يتوافر لدى كل بنك سياسة واضحة خاصة بمخاطر التركز تشكل جانبا أساسيا من الإطار العام لعملية إدارة المخاطر لديه، مشيرا إلى أن البنوك المحلية يمكنها استخدام مجموعة من الأدوات التي تساهم في محاصرة مخاطر التركز.

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