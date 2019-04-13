تشكيل صن داونز أمام الأهلي

13 أبريل 2019 - 05:34 م

أعلن الجهاز الفني لفريق صن داونز بقيادة بيتسو موسيماني، تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة الأهلي ضمن منافسات إياب دور الربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل صن داونز كالتالي:

دينيس أونيانجو، ريكاردو ديسانتوس ، تيبوجو لينجرمان، واين ارن دي سي، كيكانا، سامويل ماموندا، انيلي نكونجا، تيمبا زواني، اوبا مانيسا، ليبوهانج مابوي، تابينو مورينا.

وكان الأهلي تلقى هزيمة كبيرة من صن داونز بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين في جنوب إفريقيا.