"الأوقاف" تضارب في البورصة بربع الوقف

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وكالات

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مختار جمعة

أعلن الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، دخول عالم البورصة بموجب محفظة مالية تؤسس من ريع الوقف وليس الأصول بـ600 مليون جنيه؛ لشراء أسهم شركات ومضاربة، ودخول معاملات مالية حديثة.

واستعرض "جمعة"، خلال مؤتمر الأوقاف الصحفي، إطلاق أطلس الأوقاف، مشيرا إلى أن الوزارة ستتخذ 3 إجراءات تعد ثورة في رفع عائدات الوقف.

ونوّه باستكمال خريطة الدولة الاستثمارية للاستفادة القصوى من الأصول المعطلة وتحقيق أعلى ربح ممكن، وإقرار قانون تنظيم هيئة الأوقاف الذي يضمن إدارة أمثل وعائد أكبر، وتأسيس شركات والشراكة مع الغير، ودخول عالم البورصة.

وأكد وزير الأوقاف إقرار الملحق المالي الذي يشمل اللوائح المالية ورفع قيمة إيجارات الأراضي الزراعية والأعيان، والعقارية والإدارية بالقيمة السوقية وتزايدها سنويا ما يمثل مضاعفة العائدات بشكل ضخم، وكذلك تسوية المخالفات على الأراضي التي تحولت من زراعية إلى مبانٍ، ويشكل هذا العنصر عائد عملاق لإمكانية بيع ما يقارب من 5 آلاف فدان أرض تقسيم مباني، ومساحة تقارب لبيوت وقفية في عزب متناثرة تجني عائد عملاق.

ويشمل الملحق معالجات مالية ويضيف مساحة لتأسيس شركات وتوقيع شراكات ودخول أنشطة جديدة أبرزها شركات المقاولات والأمن والحراسات والأوراق المالية.


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