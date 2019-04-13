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الإسكان تبيع كراسات الإعلان 11 للإسكان الاجتماعي 15 أبريل

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وزارة الاسكان
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تبدأ وزارة الإسكان فى بيع كراسات الشروط الخاصة بالإعلان رقم 11 بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمكاتب البريد المُميكنة، بالمحافظات المطروح بها الوحدات، بدءا من 15 إبريل الجاري. 

وسيبدأ التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على الموقع الإليكتروني (www.shmff.gov.eg)، من 22 وحتى 30 أبريل الحالي لذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ولجميع المواطنين لمدة شهر كامل بدءا من أول مايو المقبل.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري "وافق مجلس الوزراء على طرح وحدات جديدة لتلبية رغبات المواطنين الذين لم يسبق لهم التقدم بمشروع الإسكان الاجتماعي". 

وستكون الوحدات بمناطق المطاهرة بمركز المنيا وسوهاج الجديدة وحي الكوثر بمحافظة سوهاج والفشن وببا بقرية سدس والواسطى بمحافظة بنى سويف والضمرانية وهو بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا وأسيوط الجديدة وديروط ومنفلوط ومنقباد ومركز أسيوط (إسكندرية التحرير) بمحافظة أسيوط وطيبة الجديدة والمدامود بمحافظة الأقصر والفيوم الجديدة وطامية وشدموه ودمشقين وهوارة المقطع بمحافظة الفيوم.

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