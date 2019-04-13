مدرج الثالثة شمال كامل العدد قبل موقعة صن داونز

13 أبريل 2019 - 05:29 م

واصلت جماهير النادي الأهلي الزحف نحو ملعب برج العرب، لمساندة الفريق الأحمر، على أمل صناعة ريمونتادا تاريخية أمام صن داونز والصعود إلى الدور قبل النهائي.

ووصلت منذ قليل، حافلة النادي الأهلي إلى إستاد الجيش ببرج العرب استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب التي من المقرر أن تنطلق بعد قليل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وكان الأهلي خسر بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي في بريتوريا بجنوب أفريقيا.

وبات من المتوقع أن يبدأ الأهلي بمحمد الشناوي في حراسة المرمى أمامه محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي وفي الأمام رمضان صبحي وناصر ماهر وجونيور أجايي ومروان محسن.