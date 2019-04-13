» قطاع الأعمال تستهدف تحويل شركات الغزل للأرباح خلال 4 سنوات

13 أبريل 2019 - 05:26 م

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن خطة التطوير والهيكلة التي يتم تنفيذها في قطاع الغزل والنسيج، ستنعكس على نتائج أعمال شركات الغزل والنسيج التابعة للحكومة للتحول من خسائر تقدر بقيمة 2.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه خلال 4 سنوات.



وقال توفيق في بيان إن قطار التطوير في قطاع الغزل والنسيج، انطلق بتنفيذ خطة شاملة للنهوض بهذه الصناعة وفقاً لدراسة أعدها استشاري عالمي، وبدأت بإنشاء أول محلج مطور في الفيوم، ويجرى تشغيليها التجريبي خلال أيام.



وأشار إلى أن التطوير يشمل نواحي إدارية وتنظيم للأجور، وتغيير للوائح العمل بالشركات بما يضمن حصول العاملين على حقوقهم.



