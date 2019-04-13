مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

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صن داونز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتي، تشكيل فريقه لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقى، فى المباراة التى ستقام على استاد برج العرب، اليوم السبت، فى إياب دور ربع النهائى من دورى أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى:

 حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع : ياسر ابراهيم، أيمن اشرف، علي معلول، أحمد فتحي.

خط الوسط : رمضان صبحي ، حسين الشحات  عمرو السولية، حسام عاشور، جونيور اجاي.

خط الهجوم : وليد ازارو.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:"حمدي فتحي ، ناصر ماهر، علي لطفي ، مروان محسن، رامي ربيعه وصلاح محسن ومحمد هاني".


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