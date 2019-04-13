مصر تصدق رسميًا على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية

13 أبريل 2019 - 05:19 م

أودع أسامة عبد الخالف، سفير مصر بأديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الافريقي، رسميًا وثيقة تصديق مصر على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية.





وقال عبد الخالق "أودعت رسمياً وثيقة التصديق على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الافريقية"، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.





وأضاف أن مصر تعد بذلك الدولة 18 التي تقوم بتسليم وثيقة التوقيع على الاتفاقية، وتتبقى فقط 4 دول أخرى لتدخل الاتفاقية حيّز النفاذ.



