"تفضل أنا مسلم".. شباب يتصدون بالورود للإسلاموفوبيا في بلجيكا

13 أبريل 2019 - 05:16 م

وزع عشرات الشبان في بلجيكا، السبت، ورودا ومنشورات للتعريف بالدين الإسلامي في فعالية تحت عنوان "تفضل، أنا مسلم".

وجرى تنظيم الفعالية من قبل الاتحاد الإسلامي في العاصمة بروكسل، ومدن "أنتويرب" و"شارلروا" و"جنت" و"لييج" و"نامور".

وأوضح رئيس العلاقات الخارجية، في الاتحاد الإسلامي عمر صقي أر أن الهدف من الفعالية "مواجهة الأحكام المسبقة والنزعات المعادية للإسلام".

ولفت في حديثه للأناضول إلى أن "الناس ينظرون إليهم بخوف أو أحكام مسبقة، لجهلهم بالإسلام"، وأنهم بدورهم يسعون لكسر هذه التصورات من خلال توزيع الورود.

يشار أن أنشطة مماثلة أقيمت في ألمانيا والنمسا وسويسرا وهولندا وبلجيكا وفرنسا والدنمارك، والسويد، والنرويج، وإيطاليا، واستراليا، وكندا، في إطار النسخة الخامسة من الفعالية التي أطلقتها جمعية المجتمع الإسلامي (IGMG ).

ووزع شبان متطوعون الورود والمنشورات التعريفية على أكثر من 210 آلاف شخص، عبر منصات أقاموها في الساحات والشوارع. -