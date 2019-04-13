أمريكا تحذر مواطنيها من الاختطاف في 8 دول عربية

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أمريكا

خطف

تحذير

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، رعاياها من حالات الاختطاف في 35 دولة حول العالم، وذلك على خلفية تحرير سائحة أمريكية اختطفت في أوغندا، قبل أيام.

وأضافت الخارجية الأمريكية الحرف “K ” إلى جانب مجموعة من أسماء الدول في إشارة لتحذر رعاياها من احتمال الاختطاف واتخاذ رهائن ينفذها عملاء لجماعات إرهابية من حول العالم ، بحسب سي إن إن .

وتضم القائمة وفقا لتقرير الخارجية: “أفغانستان والجزائر وأنغولا وبنغلادش وبوركينا فاسو والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وكولومبيا والكونغو وإثيوبيا وهاييتي وإيران والعراق وكينيا ولبنان وليبيا وماليزيا ومالي والمكسيك والنيجر ونيجيريا وباكستان وبابوا غينيا الجديدة والفلبين وروسيا والصومال والسودان وجنوب السودان وسوريا وترينيداد وتوباغو وتركيا وأوغندة وأوكرانيا (في المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الروس شرق البلاد) وفنزويلا واليمن”.


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