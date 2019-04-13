» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة حسنية أغادير

13 أبريل 2019 - 04:39 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، قائمة فريقه لمباراة حسنية أكادير المغربي،التى ستقام غد الأحد، على ملعب الجيش بالسويس، في إياب دور الـ8 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي: محمود عبد الرحيم جنش - عماد السيد

خط الدفاع: عبد الله جمعه - بهاء مجدي - محمود علاء - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - حمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - كهربا – يوسف اوباما - احمد سيد زيزو - محمد ابراهيم - محمد عنتر - ابراهيم حسن

خط الهجوم: خالد بو طيب - عمر السعيد - حميد احداد

وكانت مباراة الذهاب ، التي أقيمت في المغرب الأحد الماضي ، قد انتهت بالتعادل السلبي .