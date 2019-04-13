استقالة رئيس المخابرات السودانى

13 أبريل 2019 - 04:27 م

قال التلفزيون السوداني، إن "مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله محمد صالح المعروف باسم صلاح قوش استقال من منصبه اليوم السبت".

وقالت وكالة الأنباء السودانية، إن "رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، صادق علي الاستقالة التي تقدم بها الفريق أول مهندس صلاح عبدالله محمد صالح قوش، من منصبه كرئيس لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، دون المزيد من التفاصيل.

وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أصدر قرارا في وقت سباق، صباح اليوم، أطلق بموجبه سراح جميع الضباط الذين حموا المتظاهرين ودعا المحتجين للاجتماع، وذلك وفقا لشبكة "سكاي نيوز".

وكان البرهان قد أدى، مساء أمس الجمعة، اليمين الدستورية رئيسا جديدا للمجلس العسكري الانتقالي، الذي قاد الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير في السودان مؤخرا.

وخلف البرهان الفريق أول عوض بن عوف في رئاسة المجلس العسكري الانتقالي بعد أن تنحى الأخير إثر رفض شعبي واسع لقيادته الجيش خلال المرحلة الانتقالية.

وظهر البرهان، أمس الجمعة، في ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة، وانتشرت صورته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتحدث إلى الرئيس السابق لحزب المؤتمر السوداني المعارض إبراهيم الشيخ، الذي كان يهتف مع المعتصمين بسقوط النظام.