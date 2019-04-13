شاهد.. أول بيان لرئيس المجلس العسكري السوداني

13 أبريل 2019 - 04:22 م

أعلن الفريق أول عبدالفتاح برهان، رئيس المجلس العسكري السوداني، إلغاء حظر التجوال في كافة أنحاء البلاد، داعيًا كافة القوى السودانية وحاملي السلاح للتحاور مع المجلس العسكري.

وأضاف “برهان” في بيان ألقاه منذ قليل، أن المجلس العسكري سيعمل على تشكيل حكومة انتقالية تستمر لمدة عامين، تتضمن كافة الأطياف المجتمعية، إلى جانب هيكلة ومراجعة مؤسسات الدولة، ومحاسبة كل الفاسدين فيها.

الجدير بالذكر أن الفريق عوض بن عوف، رئيس المجلس العسكري السابق، أعلن منذ يومين، قبل انسحابه من منصبه، فرض حظر التجوال في جميع أنحاء السودان، في أعقاب خروج الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع والميادين العامة، مطالبين بتنحي البشير وحكومته.

