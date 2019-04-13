«الحضري» يفجر مفاجأة عن سر عدم مشاركته في القرعة

13 أبريل 2019 - 04:08 م

في أول رد على عدم حضوره قرعة كأس الأمم الإفريقية، كشف عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني السابق سر غيابه عن مراسم قرعة بطولة أمم أفريقيا 2019.

وكتب إبراهيم سعيد لاعب المنتخب السابق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر": "سؤال جميل لا خالص وسألت في الحوار ده عشان انتم عارفين مش هسكت غير لما اعرف و اللي عرفته وده اللي وصلي ان الحضري كان عايز يسحب القرعه مكان احمد حسن والله واعلم".

ورد الحضري عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "ههههههههههههاي يا هيما يا حبيب قلبي اولا العميد واحد بس احمد حسن و الطبيعي ان هو الي يسحب القرعة فمش منطقي خالص كلام اني عايز اسحب يا اما مش لاعب ثانيا بقا و ده الاهم الدعوة اتبعتتلي من الاتحاد الافريقي بس باين عليها اتحشرت في الاتحاد المصري ما طلعتش من المكنه لحد دلوقت".

كما قام بنشر فيديو عبر صفحته على «تويتر»، لتوضيح الأمر، مشيرًا إلى أنه لم يحضر القرعة لأن الاتحاد الأفريقي لم يوجه له الدعوة كما أن الاتحاد المصري لم يدعوه أيضًا، متمنيًا التوفيق لمنتخب مصر.

