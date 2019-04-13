نجوى كرم تحيي حفلًا خاصًا بمبلغ خيالي

13 أبريل 2019 - 04:01 م

استنكرت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود الهجوم الذي تعرضت له الفنانة اللبنانية نجوى كرم، لمجرد أنها أحيت حفل رأس السنة الذي نظمته الأولى للإعلان عن مفاجأة حملها بتوأمين.

وقالت خلود في تصريحات تلفزيونية: ”هي فنانة كبيرة وليها احترامها لكن هي وظيفتها في النهاية تغني مكان ما تحب، ما دام الإنسانة جت وقدرناها وحطناها في رأسنا، وهي ما جت كده، هي خدت أجرها كامل“.

وأضافت أن ”أجرها عالي وايد بس تستاهل، أنا طلبتها بحق حفل رأس السنة والإجراءات تمت بشكل طبيعي وكانت هي وايد مستانسة، ما أقدر أقول يمكن هي ما تحب، لكن هو فوق 40 ألف دينار كويتي“.

وكانت الفنانة اللبنانية نجوى كرم قد أثارت الجدل بإحيائها حفلًا خاصًا للفاشينيستا الدكتورة خلود، حيث اتهمها ناشطون بتشويه صورتها مقابل المال.

