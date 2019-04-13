النواب: الإسكان مقصرة بحل أزمة المياه فى الجيزة

13 أبريل 2019 - 02:07 م

قال محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، إن وزارة الإسكان مقصرة فيما يخص تكرار أزمة انقطاع المياه في مناطق محافظة الجيزة، بل وتتحمل المسئولية متكاملة.

وأضاف عبد الحميد فى بيان له أن الوزارة لم تلتزم بالوعود التي قطعتها فيما يخص حل الأزمة، قائلا: حتى اليوم تحدث عمليات انقطاع مياه في المحافظة، ومنطقة العروبة والإخلاص بالطالبية - الهرم، تشهد انقطاع دائم لمياه الشرب".

وطالب بضرورة أن يتم إيجاد حلول نهائية لهذه الأزمة، قبل تفاقمها بالشكل الذي لا يمكن قبوله، حيث إن محافظة الجيزة على وشك الدخول في حالة فقر مائي .