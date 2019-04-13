"ماني" ينتصر على "صلاح" ويخطف هذه الجائزة

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ساديو ماني

منتخب السنغال

حصد اللاعب ساديو ماني نجم منتخب السنغال المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي جائزة "هدف الشهر"، متفوقًا على اللاعب المصري محمد صلاح.

وجاء حصول ماني على الجائزة قبل لقاء الريدز مع نظيره تشيلسي علي ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واختارت جماهير ليفربول هدف ساديو ماني فى فوز "الريدز" على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما الشهر الماضى بملعب "أليانز أرينا"، فى "إياب" دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا أجمل أهداف النادي في مارس.

وكان ساديو مانى على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي، بعد المستوى المميز الذي قدمه خلال شهر مارس.

وخاض ليفربول 4 مباريات خلال شهر مارس أمام إيفرتون، بيرنلي، فولهام وتوتنهام، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفا واحدا.

ويعد ساديو ماني ثاني أفضل هداف في نادي ليفربول بمسابقة الدوري الانجليزي هذا الموسم برصيد 17 هدفاً، خلف محمد صلاح نجم منتخب مصر بفارق هدف وحيد.


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