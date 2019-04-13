نائبة تطالب برد من الحكومة حول سبل مواجهة نقص المياه

13 أبريل 2019 - 01:33 م

طالبت داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بمناقشة عامة مع رئيس الحكومة، ووزيري الري والإسكان، بشأن إستراتيجية مواجهة نقص المياه والسيطرة على الفاقد منها.

وقالت خلال السنوات الأخيرة، طفت على السطح أزمة كبيرة بين مصر، كدولة مصب لنهر النيل، وبعض من دول منبع حوض النيل وخاصة إثيوبيا، الأمر الذي قد يؤثر بشكل مباشر على خطط التنمية الزراعية والاقتصادية وتوفير الغذاء للشعب المصري.

واضافت أن احتياجات مصر المائية تتنامى بصورة كبيرة نتيجة زيادة عدد السكان، وزيادة المشروعات الاقتصادية، بينما يتراجع نصيب الفرد من المياه، ففي 2018 وصل نصيب الفرد المصري من المياه سنويا إلى 570 مترا مكعبا طبقا لتصريحات وزير الري، وبذلك تصبح مصر تحت خط الفقر المائي والذي حدد بـ 1000 متر مكعب سنويا للفرد.

وتابعت بان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أوضحت أن الفاقد في مياه الشرب يتراوح بين 30 و32%، فاقد طبيعى فيزيائى وآخر تجارى، بينما تنتج الشركة 25.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا، عبر 2711 محطة مياه، يتم نقلها من خلال 166 ألف كيلومتر من الشبكات، وتصل نسبة تغطية مياه الشرب إلى 98% تقريبا من عدد السكان.