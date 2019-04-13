  • السبت 13 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر01:22 م
بحث متقدم
صلاح قوش

بيوت الأشباح واعتقال شقيقه.. الوجه الآخر لـ"صلاح قوش"

الجار الله

الجار الله: هؤلاء جعلونا مثل "كفار قريش"

البشير

"حافظوا على البلاد والشريعة".. آخر عبارة للبشير

المهندس كامل الوزير

بالأرقام.. "الوزير" يجنى أول ثمار قراراته

أوكسفوردشاير

وفاة ممثل شهير أثناء فقرة فكاهية عن الموت

البشر- بوتفليقة

لأول مرة يصدق أبريل.. عزل رئيسين عربيين

القبض على أسانج

بسبب دولة عربية.. غضبت أمريكا على مؤسس "ويكيليكس"

البشير وبن عوف

تفاصيل مثيرة.. الساعات الأخيرة للبشير قبل عزله

رجل يشعل النار في ملابسه

يشعل النار فى ملابسه أمام البيت الأبيض

أوليفيه جيرو

أسطورة فرنسا يساند صلاح بعبارات مؤثرة

بعد استقالته..

بيوت الأشباح واعتقال شقيقه.. الوجه الآخر لـ"صلاح قوش"

الحياة السياسية

صلاح قوش
صلاح قوش

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

كلوب ينفعل بعد الشتائم العنصرية لـ"صلاح": أنا مشمئز

#

معلومات لا تعرفها عن "المرسي أبو العباس" بعد الحكم بإعدام نجله

#

مدير المخابرات السوداني: قرارات البشير جاءت لحفظ الأمن

#

السودان.. البشير يوجه بإطلاق سراح جميع النساء المعتقلات

المخابرات

الاستقالة

بيوت الأشباح

صلاح قوش

في تطورت سريعة في المشهد السوداني، عقب عزل الجيش السوداني للرئيس السابق عمر البشير قدم مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش استقالته لرئيس المجلس العسكري الانتقالي.

ويعد صلاح عبد الله قوش أهم رجال السودان المثيرة للجدل في جهاز المخابرات، حيث تسلم هذا الجهاز أكثر من مرة قبل اعتقاله على خلفية اتهامه بمحاولة تدبير انقلاب على البشير، ليعود العام الماضي إلى قيادته بتحديات جديدة أهمها مواجهة الاحتجاجات.

وكانت الاستخبارات العسكرية السودانية قد اعتقلت أكثر من 100 من قادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، على خلفية تحركات للجيش السوداني وأنباء عن تنحي البشير.

يذكر أن قوش سبق اعتقاله لمشاركته في محاولة انقلاب نوفمبر 2013، الذي أعلنت عنه الرئاسة السودانية.

وفي ظل خروج عشرات المظاهرات في عدة محافظات سودانية منذ 19 ديسمبر الماضي، غاب المسئولون السودانيون عن المشهد في الخطابات والتصريحات العلنية، ليخرج أول تصريح علني حول الاحتجاجات من الرجل الأقوى في جهاز المخابرات، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، الفريق صلاح عبد الله قوش، إذ أعلن أن كل القوات النظامية وعلى رأسها الجهاز الذي يديره، ستتصدى لكل من يحاول زعزعة الأمن والتخريب.

وبعد تصريح قوش بدأت بعدها حملات الاعتقال في صفوف المتظاهرين وانتهاج القوة في تفريقهم، ما فتح باب الجدل حول قوة هذا الرجل ومكانته السيادية.

والتحق قوش، الذي كان مهندس إنشاءات مدنية، بجهاز الأمن الداخلي عام 1989 معولا على خبرته كمسئول أمني للذراع الطلابية لتنظيم الإخوان المسلمين في جامعة الخرطوم التي تخرج فيها عام 1982.

وبحسب المنظمات الحقوقية الدولية تميّزت الفترة التي تولى فيها إدارة الأمن الداخلي في التسعينيات، بالقوة في التعامل مع المعارضين وباعتقال آلاف السياسيين في سجونٍ سرية عُرفت وقتها باسم "بيوت الأشباح".

كما اعترف قوش في لقاء صحفي لاحق أن قسوته البالغة طالت حتى شقيقه الأكبر، الذي اعتقل وسجن لعام كامل في بيوت الأشباح إبان رئاسته للجهاز، لأنه كان ينتمي للحزب الشيوعي.

وقد واجه قوش عواصف عاتية خلال مسيرته الأمنية الطويلة، ألقت به خارج جهاز المخابرات بعدما اتهم جهاز الأمن والمخابرات السودانية بالتورط في مساعدة متطرفين إسلاميين مصريين في محاولة اغتيال الرئيس المصري السابق حسني مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في يونيو 1995، والتي بسببه ساءت العلاقة بين الجانبين المصري والسوداني.

كما شارك قوش في تشكيل قوات التدخل السريع السودانية المعروفة بـ "ميليشيا الجنجويد" والتي قادت الحرب ضد القبائل غير العربية والمتعاطفة مع حركات التمرد في دارفور.

وظل قوش شبحًا غامضًا لا يعرفه أحد من عموم الناس، ولم تنشر له صورة واحدة، حتى اختار بنفسه موعدًا للظهور العلني وسمح بنشر صورته في الصحف، حيث كان ذلك يوم اكتشاف المخبأ السري لمحمد إبراهيم نقد، زعيم الحزب الشيوعي السوداني في العاصمة الخرطوم 7 أبريل 2005 بعد اختفائه عن الأنظار لمدة 11 عاما.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لـ "أغادير"
» سر امتناع الحضري عن حضور حفل قرعة أمم أفريقيا
» شاهد.. إعلامية عن المطلقات: إحنا بقينا كتير
» تعليق ناري من "الأزهر" على أزمة محمد صلاح
» تعرف على موعد مباراة الأهلي وصنداونز والقنوات الناقلة
» نجم game of thrones ينضم لفيلم مصري شهير
» شاهد .. فنان شهير يتخفى في عزاء محمود الجندي .. لماذا؟
» إصابة راقصة شهيرة بذبحة صدرية
» من هو رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح برهان؟
» هذا ما قاله "أجيري" بشأن التتويج بأمم إفريقيا 2019
» القصة الكاملة لـ«خلع الملابس الداخلية» بجامعة الأزهر

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول