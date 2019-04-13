رأيت صديقتي فاتحة المصحف

13 أبريل 2019 - 12:19 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت صديقتى فاتحة المصحف ثم قرأت علىّ سورة البقرة ثم رأيت المطر نزل فى الغرفة عندى وأظن أنى بكيت بعدها. وشكراً.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سورة البقرة من رأى أنه قرأها في المنام أو تليت عليه أو شيئاً منها يرزق علماً وعمراً طويلاً وصلاحاً في دينه ونجاة في ولده، وقالت السيدة عائشة رضي اللّه عنها من تلاها في منامه أو بعضها انتقل من موضع إلى موضع ويكون حظه في الموضع الذي ينتقل إليه. وإن قرأها عالماً طال عمره وحسنت حالته ومن قرأ سورة البقرة فإنه يكون جامعاً للدين مسارعاً إلى كل ثواب ويكون طويل العمر قليل الشر صابر على الأذى فإن قرأ منها آية الكرسي دل على حفظه وذكائه. وقراءة سورة البقرة ميراث يقع فيه خصام يكون من ابن أو عم.

والمطر خيراً لك ورحمة لقوله تعالى: ( وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ ? وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ )الشورى 28. وإن كان المطر خفيفا فهو أمن لك من خوف أو راحة لك من شيء يشغل تفكيرك، وهو أيضاً إصابة خير وتحصيل علم وقرآن وحكمة لأن ماء المطر به حياة الخلق. وكل مطر فى الرؤيا كان خفيفا و نافعاً واستعذبناه ولم يحدث منه ضرر فهو خير ورحمة و إغاثة ملهوف وصلح بين الأعداء. وكل مطر كان شديداً ومخيفا ومكروها فهو هم. وإن كنت تقصدى أن المطر نزل فى غرفتك خاصةً دون غيرك فذلك منفعة لك خاصةً وخيرا لك وكرامة، وإن كان المطر عاماً فهو خيراً لك ولأهل البلد. والبكاء يوؤل بالضد أى فرحة لك إن شاء الله قريباً. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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