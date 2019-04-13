  • السبت 13 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر01:23 م
بحث متقدم
صلاح قوش

بيوت الأشباح واعتقال شقيقه.. الوجه الآخر لـ"صلاح قوش"

الجار الله

الجار الله: هؤلاء جعلونا مثل "كفار قريش"

البشير

"حافظوا على البلاد والشريعة".. آخر عبارة للبشير

المهندس كامل الوزير

بالأرقام.. "الوزير" يجنى أول ثمار قراراته

أوكسفوردشاير

وفاة ممثل شهير أثناء فقرة فكاهية عن الموت

البشر- بوتفليقة

لأول مرة يصدق أبريل.. عزل رئيسين عربيين

القبض على أسانج

بسبب دولة عربية.. غضبت أمريكا على مؤسس "ويكيليكس"

البشير وبن عوف

تفاصيل مثيرة.. الساعات الأخيرة للبشير قبل عزله

رجل يشعل النار في ملابسه

يشعل النار فى ملابسه أمام البيت الأبيض

أوليفيه جيرو

أسطورة فرنسا يساند صلاح بعبارات مؤثرة

رأيت صديقتي فاتحة المصحف

تفسير الأحلام

هولندا: اقبال على اقتناء "المصحف"
ارشيفية

عبدالحي العسكري

أخبار متعلقة
#

رأيت أنني "نائم"

#

رأيت الشمس تخرج من مغربها

المطر

المصحف

سورة البقرة

طويل العمر

قليل الشر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت صديقتى فاتحة المصحف ثم قرأت علىّ سورة البقرة ثم رأيت المطر نزل فى الغرفة عندى وأظن أنى بكيت بعدها. وشكراً.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سورة البقرة من رأى أنه قرأها في المنام أو تليت عليه أو شيئاً منها  يرزق علماً وعمراً طويلاً وصلاحاً في دينه ونجاة في ولده، وقالت السيدة عائشة رضي اللّه عنها من تلاها في منامه أو بعضها انتقل من موضع إلى موضع ويكون حظه في الموضع الذي ينتقل إليه. وإن قرأها عالماً طال عمره وحسنت حالته ومن قرأ سورة البقرة فإنه يكون جامعاً للدين مسارعاً إلى كل ثواب ويكون طويل العمر قليل الشر صابر على الأذى فإن قرأ منها آية الكرسي دل على حفظه وذكائه. وقراءة سورة البقرة ميراث يقع فيه خصام يكون من ابن أو عم.

والمطر خيراً لك ورحمة لقوله تعالى: ( وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ ? وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ )الشورى 28. وإن كان المطر خفيفا فهو أمن لك من خوف أو راحة لك من شيء يشغل تفكيرك، وهو أيضاً إصابة خير وتحصيل علم وقرآن وحكمة لأن ماء المطر به حياة الخلق. وكل مطر فى الرؤيا كان خفيفا و نافعاً واستعذبناه ولم يحدث منه ضرر فهو خير ورحمة و إغاثة ملهوف وصلح بين الأعداء. وكل مطر كان شديداً ومخيفا ومكروها  فهو هم. وإن كنت تقصدى أن المطر نزل فى غرفتك خاصةً دون غيرك فذلك منفعة لك خاصةً وخيرا لك وكرامة، وإن كان المطر عاماً فهو خيراً لك ولأهل البلد. والبكاء يوؤل بالضد أى فرحة لك إن شاء الله قريباً. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

***************

أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لـ "أغادير"
» سر امتناع الحضري عن حضور حفل قرعة أمم أفريقيا
» شاهد.. إعلامية عن المطلقات: إحنا بقينا كتير
» تعليق ناري من "الأزهر" على أزمة محمد صلاح
» تعرف على موعد مباراة الأهلي وصنداونز والقنوات الناقلة
» نجم game of thrones ينضم لفيلم مصري شهير
» شاهد .. فنان شهير يتخفى في عزاء محمود الجندي .. لماذا؟
» إصابة راقصة شهيرة بذبحة صدرية
» من هو رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح برهان؟
» هذا ما قاله "أجيري" بشأن التتويج بأمم إفريقيا 2019
» القصة الكاملة لـ«خلع الملابس الداخلية» بجامعة الأزهر

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول