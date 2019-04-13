بيان جديد من أستاذ خلع بناطيل طلاب الأزهر

13 أبريل 2019 - 11:59 ص

قال الدكتور إمام رمضان إمام، أستاذ العقيدة المفصول من جامعة الأزهر، بعد حادث إجبار طالبين على خلع بنطاليهما في محاضرة يوم الخميس الماضى بكلية التربية بنين بالقاهرة، إنه فُصل من الجامعة، لكنه لن يفصل عن دينه، أو أخلاقه، أو عن تلامذته وطلابه.

وأضاف خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن قرار فصله بدون تحقيق فصل واقعي يتطابق مع كل صور منظومة حياتنا المعاصرة التي أثبتت بالبرهان العملي أن الهوة بين أقوالها وأفعالها أصبحت سحيقة، وأن الفرق شاسع بين حياة الكلمة وحياة الفعل بين دين الأقوال ودين الأفعال بين أخلاق النظر وأخلاق التطبيق .

وأكد: "أيها الناس، من كل الأديان من كل الأجناس اعلموا حقيقة ما أنا مؤمن به وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وحكمة الإنجليز تقول: إن صوت الأفعال أقوى من صوت الأقوال، لافتًا إلى ثلاثين عامًا ويزيد، اتكلم وأعلم ولا يعرفنى أحد إلا مما علمت، وفعل عملى واحد في دقائق معدودة حطم صلابة جدران البناء وجدران العقل والفكر، ليجوب أرجاء الأرض ويرتفع إلى عنان السماء".

وتابع: "لقد بات اسمى على كل لسان، سلبا وإيجابا، قدحا ومدحا، بالعمل لا بالقول؟ فما أكثر ما قيل دون أن تعيره سمعكم أو تتدبره عقولكم، وكلمتى الأخيرة هنا تدبروها لوجه الله، تدبروها تدبروها: لئن كنت كشفت حقا عورة طالب فلقد كشف عورة أمة نظريا وعمليا".

جدير بالذكر أن إدارة جامعة الأزهر، قررت إقالة عميد كلية التربية، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ورئيس القسم، وفصل الأستاذ والطلاب الذين ظهروا في فيديو إجبار دكتور العقيدة بكلية التربية على خلع طالبين لبنطالهما داخل المحاضرة الخميس الماضي.