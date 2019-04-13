محمود سعد يكشف سرا جديدا عن إلحاد محمود الجندي

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محمود سعد

محمود الجندي


كشف الإعلامي محمود سعد، أسرارا جديدة تذاع لأول مرة عن الحياة الشخصية للفنان محمود الجندي عقب وفاته قائلاً: "إن الفنان الراحل  كان إنسانًا رائعًا وفنانًا متميزًا، مشيرا إلى أنه بدأ معه في مشواره الإعلامي، وكان ذو معرفة شخصية به". 

وأضاف "سعد" خلال تقديمه برنامج "باب الخلق" والمذاع على قناة "النهار"، أنه كان شقى جدًا في أعماله الفنية ومسرحياته ومسلسلاته وأفكاره، وحدثت له تحولات فى حياته الفكرية بسبب القراءات الكثيرة ولكنه عاد إلى طريق الصواب".

 وحول ما تردد عن إلحاد الجندى، قال: "الفنان الراحل خاض البحث عن الله ولم يرث الله"، معربًا عن استياءه من  المواقع التي تشيع إلحاده؛ لأنها كذب وادعاء.

وتابع أن زوجته الأولى لم تمت نتيجة التهام الحريق لجسدها كما أشيع.، موضحًا أن زوجة الراحل شعرت بضيق فى التنفس بسبب الدخان وتوفيت.

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