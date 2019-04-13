الأوقاف تطلق اليوم "أطلس" من 87 مجلدا يوثق أعمالها تاريخيا

13 أبريل 2019 - 10:20 ص

يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى مؤتمر إعلامي اليوم السبت، في تمام الواحدة ظهرًا بقاعة الاجتماعات الكبرى بأكاديمية الأوقاف بالسادس من أكتوبر.

ويناقش الاجتماع عددًا من القضايا المهمة الخاصة بالوزارة وهيئة الأوقاف في حضور قيادات الوزارة والهيئة مجتمعين لأول مرة، ومن المقرر عرض أطلس الأوقاف كاملاً في سبعة وثمانين مجلدا، وبعض الأفلام الوثائقية عن بعض أعمال الوزارة من إنتاج وحدة الإنتاج المشتركة بين كل من الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

بالإضافة إلى خطة الوزارة والهيئة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك، وأحدث إصدارات الأوقاف ومشروعاتها العلمية، وبعض الأمور الدعوية والإدارية.