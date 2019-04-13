» الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لـ "أغادير"

13 أبريل 2019 - 10:19 ص

يختتم نادي الزمالك تدريباته فى الرابعة عصر اليوم، على ملعب النادى الأبيض ثم يتوجه الفريق للسويس، استعدادًا لمواجهة حسنية أغادير المغربى، غدًا الأحد فى إياب دور ربع النهائى بالكونفدرالية.

وحرص السويرى كريستيان جروس المدير الفني للزمالك علي تصحيح أخطاء اللاعبين التي وقع فيها الفريق أمام المصري في تدريبات أمس الجمعة التى جمعت الفريقين بالدورى وانتهت بخسارة الزمالك بهدفين مقابل هدف، تجنبًا لتكرارها أمام حسنية أغادير.