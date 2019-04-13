10 نصائح للمواطنين لتجنب الأمراض الجلدية بفصل الصيف

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حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، من أن هذه الفترة هي الأصعب على مرضى الحساسية، بسبب تقلبات الجو خلال فصلى الربيع والصيف .

وأعد الناظر فى بيان له مجموعة من النصائح لمن يعانون من تلك حساسية الجلد:

1- الابتعاد عن تناول الأطعمة المالحة والمخللات والشطة، والسمك والمأكولات البحرية، والبيض والشوكولاتة، وأي منتجات غذائية بها كاكاو، والفول السوداني والموز والفراولة والمانجو.

2- عدم ارتداء الملابس المصنوعة من خيوط صناعية.

3- عدم ارتداء الحلي والإكسسوارات المعدنية من غير الذهب والفضة.

4- عدم وضع العطور بأنواعها على الجلد مباشرة.

5-عدم استخدام مزيلات العرق بأنواعها ويمكن استخدام «الشبة البودرة».

6- الابتعاد عن ملامسة الأزهار واستنشاقها.

7- عدم رش أي مبيدات حشرية أو معطرات داخل المنازل.

8- تحاشي الخروج في الأجواء المتربة.

9- تجنب اللعب مع الحيوانات الأليفة والطيور أو الاقتراب منها.

10- ضرورة الاستحمام دائمًا بصابون الجلسرين فقط.


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